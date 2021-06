Alcaldesa de Salt Lake City inaugura complejo de viviendas para personas sin hogar

The Magnolia ofrece un total de 65 unidades de vivienda con servicios de apoyo para personas sin hogar, y es propiedad de Shelter the Homeless, una organización sin fines de lucro, de naturaleza pública y privada, dedicada a prestar ayuda a las personas sin hogar de Utah. Durante la ceremonia de apertura de The Magnolia Laurie Hopkins, Directora Ejecutiva de Shelter the Homeless dijo que “The Magnolia es un ejemplo inspirador de muchos grupos e individuos unidos para lograr hacer una diferencia significativa en nuestra comunidad”.