"Si hubiera sabido lo que me iba a pasar no me la hubiera puesto": Mujer se arrepiente ponerse la vacuna Johnson & Johnson

SACRAMENTO, California.- Una residente de Sacramento se puso la vacuna Johnson & Johnson el 8 de abril, diez minutos después tuvo que ser trasladada a un hospital.

¿Se arrepiente de haberse puesto la vacuna?

si porque si hubera sabido lo que me iba pasar no me la pongo.

Esta persona a quien llamaremos "Marta" prefirió darnos la entrevista sin mostrar su rostro, por temor a represalias por opinar en contra del proceso de inmunización y ser considerada una antivacuna sintió dolor en el pecho, un nudo en la garganta y dificultad para respirar.

" Se me cerró la traquea, los enfemeros me preguntaron que me pasaba les dije no puedo respirar me acostaron en el piso en un tapete y yo tenia el cuerpo como si me habian pueto una anestesia" dijo a Univision una semana despues aún con secuelas.



El testimonio de esta mujer experimenta una pausa en esta parte porque después de esta reacción no recuerda nada, ella despertó en una sala de hopsital.

Consultamos al Doctor Juan vergara y explicó que hay dos tipos de reacciones a la vacuna la primera: La reacciòn sistémica

le puede causar fiebre, fatiga dolor muscular, sudoraciones y que es la más común.

La segunda es la reaccion anafiláctica: "Normalmente en 15 minutos despues de la vacuna les causa una comezon generalizada, dificultad para respirar el paciente se puede desmayar" dijo Vergara, Médico Hospital Sutter.

En los informes médicos de esta paciente, dice que la razón de su visita al hospital fue la dificultad para respirar y el diagnóstico dice lo mismo ademas de un historial de asma.

Contacté a UC davis ya que esta persona se puso la vacuna en uno de sus centros y expresaron: “ Todo paciente vacunado necesita esperar por lo menos 15 minutos después de la inyección. Tenemos un área establecida para que las personas puedan sentarse y relajarse, y las enfermeras monitorean a cada paciente después de haber sido vacunado, En muy rara ocasión alguien necesita ser hospitalizado. De igual manera, es muy poco frecuente que un paciente sufra una reacción alérgica después de haber sido vacunado contra el COVID-19, Cualquiera de las tres vacunas disponibles en Estados Unidos – Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer – son extremadamente eficaces y muy seguras".

-Todavia se siente mal le preguntamos a esta persona?

-Si

-Que siente en este momento?

-mucho frío y como si me estuviera quemando por dentro, dolor en la espalda, no puedo respirar no puedo hacer nada, no tengo fuerza en la mano ni en mi cabeza. se puso la vacuna y terminó en el hospital

Aún con todo estos síntomas, los médicos motivon a las personas a ponerse la vacuna pero ¿Por qué?

Porque es más el beneficio que el riesgo. dijo el doctor Vergara.

solo un dia después de esta entrevista, el CDC y la FDA recomendó suspender la vacuna Johnson & Johnson tras reportes severos de coágulos de sangre.

seis mujeres en todo el país estan bajo estudio tras sufrir "raros y severos" coágulos de sangre después de que se les administrara esta vacuna.han sido ya más de 6.8 millones de personas las inmunizadas con esta vacuna en Estados Unidos.

Marta despertó con esta noticia y con síntomas parecidos. "tengo dolor en los riñones, en el vientre y sangrado en la orina" dijo a Univision.

Pero Marta no solo tiene sintomas, con el paso de los días la asaltan dudas, como dolores constantes, ella se pregunta ¿Qué hará cuando le llegue la factura del hospital por las dos veces que tuvo que ir de emergencia? ¿tendrá más secuelas de esta vacuna? ¿será ella la paciente número siete que presenta raros y severos coagulos de sangre?

preguntas que aún no tienen respuestas.

