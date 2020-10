"Todavía soy católico aunque la iglesia me rechazó" : comunidad LGBTQ da visto bueno a declaraciones del Papa Francisco a favor del matrimonio del mismo sexo.

Univision 19 se comunicó con la iglesia católica de sacramento y uno de sus portavoces me explicó que ellos no tienen ningun comentario sobre las declaraciones de su máximo líder. Quien si contestó fue el padre nelson rabell uno de los lideres religiosos de la iglesia luterana en lodi quien cree que el papa francisco envía un mensaje positivo " viendoloso desde fuera me parece que son expresiones que nos dan a entender que el papa francisco tiene un gran corazón lleno de amor no de odio y no le gusta juzgar a la gente, la iglesia no esta llamada a condenar, sino a amar a servir expresó Rabell.