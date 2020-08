Senado de California aprueba protecciones para personas que no pudieron pagar su renta durante la pandemia

Los californianos que no pudieron pagar su renta porque fueron afectados por el coronavirus estarían protegidos por unos meses de un desalojo si pagan parte de la renta acumulada durante la pandemia, esto bajo una propuesta de ley aprobada por el Senado de California este lunes , la cual el gobernador Gavin Newsom ya había dicho que firmaría cuando llega a su oficina.

Durante los primeros meses de la pandemia, órdenes ejecutivas del gobernador y directrices por el Concejo Judicial de California prohíbieron los desalojos de los residentes que no pudieron pagar porque perdieron su trabajo o vieron sus horas reducidas debido al cierre estatal para contener el coronavirus.

La propuesta no perdona la renta que se debe, sino prohíbe el desalojo de los inquilinos que no pudieron pagar su renta entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de enero, estos inquilinos deben pagar al menos el 25 por ciento de la renta acumulada, y de no hacerlo, podrían ser desalojados. También tendrían que firmar un documento donde afirman que fueron afectados económicamente por razones atribuidas al coronavirus.