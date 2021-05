"Ahora me tocó a mi" continúa en aumento el robo de catalizadores de autos

SACRAMENTO. California.- Se aprovechan de la noche y sueños de sus víctimas… son amigos de lo ajeno que han encontrado en el robo de catalizadores un gran negocio "Lo que les recomendaría es que se parquen donde alguien los pueda estar vigilando, donde los carros puedan verlo para que no venga alguien y hagan eso a sus autos" dijo Federico Martínez quien es mecánico de un Taller en el sur de Sacramento.

"El hecho que los marquen no va a impedir que se lo roben, les interesa el material que tienen dentro" expresó Martínez.

Los mecánismos recomiendan instalar una barra de hierro como esta alrededor de su auto, esto reducirá la posibilidad de un robo ya que no se podrán cortar el catalizador fácilmente pero recuerde que esto debe hacerlo aun experto.

Estas recomendaciones no están demás, A Sandra Chávez le robaron su convertidor catalicito cuando su auto estaba estacionado en el complejo de apartamentos donde vive en stockton. Esta situación difícil porque ya ni en su propia casa uno está seguro uno no se imagina que le pueda pasar esto. dijo Sandra Chavez a Univision.

Ella hizo una denuncia a la policia, pero aun no hay arrestos, al parecer estos amigos de lo ajeno, operan como una red silenciosa de delincuentes que cortan los catalizadores en cuestión de minutos, sandra aun no ha podido reparar su auto, los precios para uno nuevo instalado para su auto honda oscilan entre mil a mil quinientos dólares, cifra que en medio de la pandemia es un golpe duro a su bolsillo. "ahora me tocó a mi" lamentó Chávez.