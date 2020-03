¿Qué significa la orden oficial de quedarse en casa que se ha emitido en el condado Sacramento?

La orden es extensa y cuenta con el respaldo de la ley, significando que una violación de ella podría llevar a cargos de delitos menores ( misdemeanors, en inglés), aunque la fiscal de distrito y el Alguacil del condado Sacramento dijeron que el objetivo no es citar ni arrestar a las personas.

Aquí explicamos lo que significa la orden y qué sí, y qué no, se permite mientras está en vigor, comenzando a las 11:59 p.m. del 19 de marzo hasta el 7 de abril.

¿Puedo ser citado o arrestado por desobedecer la orden? Técnicamente, sí. Pero las autoridades de justicia estuvieron presentes cuando se anunci´o la orden y dijeron que su objetivo no es criminalizar a las personas. La fiscal de distrito Ann Schubert, y el Alguacil Scott Jones enfatizaron que ayudarán a los residentes a entender el por qué se emitió la orden, e instruirán a sus empleados a tomar discreción al implementar la orden.

¿No se puede salir por ninguna razón? El Departamento de Salud Pública afirmó que los residentes pueden salir para realizar las actividades esenciales y también si su trabajo lo requiere. Habrá algunos negocios que siguen operando, aunque de una manera limitada, y los residentes podrán visitar a estos. También se permite salir a caminar o correr, pero deben permanecer solo con familiares o con quienes viven, y mantener una distancia de seis pies con otras personas. Los residentes mayores de 65 años, quienes son más susceptibles de contagiarse con el coronavirus, también pueden salir a caminar o correr, pero el Departamento recomienda que no entren a negocios o tengan contacto con otras personas.

¿Puedo visitar a familiares y amigos, o invitar a estos a mi casa?

Los residentes pueden ir a otras casas o lugares donde vive alguien o alguna mascota que requiere de su cuidado. La orden no prohibe que las familias y personas que ya viven juntos salgan todos juntos. En reuniones con otras personas, la orden pide limitar no agruparse en un lugar o residencia con más de seis personas que no son familiares. Si te encuentras en el condado pero resides en otro lugar, estás permitido a regresar a tu hogar.