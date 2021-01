"Nos amenazan con quemar el crédito": Pronostican Tsunami de desalojos porque la extensión de moratoria de renta no será suficiente.

SACRAMENTO, California.- Como gotas que caen al vacío, Cada instante para Jaqueline Flores residente de Stockton, son momentos de angustia. ¿Como es vivir en esta casa sabiendo que el dueño los quiere fuera? "Ni podemos dormir. Nos dicen: ya no quiero la renta ocupo la casa para que se vayan para este mes" dijo Flores a Univision.

En que consiste el plan: El plan contempla pagar el 80% de la renta acumulada usando dinero del gobierno federal, bajo este plan que cuenta con un fondo de 2,600 millones de dólares, con la condición que los dueños perdonen el 20% y que prometan no desalojar al inquilino. Si el propietario se rehusa a aceptar el dinero, el Gobierno estatal pagaría solo 25% de la deuda y los inquilinos continuarán protegidos contra el desalojo hasta el 30 de junio, Después de esa fecha los dueños podrán iniciar un proceso judicial para desalojar al inquilino, y podrán abrir un juicio civil para recuperar el dinero de la deuda.

"Lo que deberían hacer para personas que estan a punto de ser desalojadas es poner un paro a estos desalojos perdonar la deuda, para que no sufran y se estrecen pensando que los pueden desalojar" dijo Luis Anyano, colaborador ACCE, organnización encargada en ayudar a los inquilinios.

-Guarde archivos que comprueben que no puede pagar.

Aqui encontramos a los dueños de propiedades y administradores quienes aseguran que enfrentan una situación difícil, que ha implicado incluso el recorte de personal en muchas compañías dedicadas a la administración de apartamentos y casas. "El problema es que muchos inquilinos se esta aprovechando de esta situación y muchos si tienen el dinero pero no pagan sus rentas. dijo Elisa Pelayo quien es administradora de apartamentos en Sacramento.

Bajo esta moratoria de renta, los dueños tienen un margen de maniobra para decidir que hacer con cada caso de sus inquilinos.

"Los inquilinos que me muestren copias que justifiquen que no pueden pagar por la pandemia si podemos trabajar con ellos pero los que no, a esos si los vamos a llevar a corte" aseguró Pelayo.