"No sigamos haciendo fiestas" : Condado Stanislaus podría retroceder en su lucha contra el Coronavirus.

MODESTO, California.- Samuel trujillo reconoce la importancia de no bajar la guardia en medio de la pandemia " hemos hecho comidas pero solo con la familia, no sigamos haciendo fiestas, hay que cuidarnos" .dijo Trujillo a Univision.

en redes sociales, algunas personas de el condado Stanislaus pubicaron detalles de sus fiestas durante el fin de semana, Univision 19 se comunicoó con algunos de ellos para conocer si habían guardado las medidas para prevenir el coronavirus. curiosamente, aunque compartieron sus reuniones por transmisiones en vivo, nadie estuvo de acuerdo en compartir esta información en televisión, pero si me dejaron claro algunas cosas como por ejemplo : que sus fiestas eran familiares y no había otras personas, o como en este mensaje donde la persona me dice que no era una fiesta sino un pequeña celebración para su hijo en la cual habían solo ocho personas.