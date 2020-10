"No sé qué pasó con el dinero": indocumentada no recibió el alivio de $500 aunque sí calificó

"Pasó como un mes y medio o dos, y me sentí feliz cuando llegó la tarjeta", dijo Cacho a Univision en Sacramento. Pero esta felicidad le duró poco, ya qu cuando intentó cobrar los $500 dólares del alivio para inmigrantes indocumentados, no recibió el dinero.

"Me sentí mal porque después de tres meses sin trabajar, era dinero, podría ser poco para otros pero para mei estaba bien", dijo Cacho.

Angélica se comunicó con el banco donde intentó rtirar el dinero, sin embargo, ellos dijeron no poderle ayudar ya que ella no tenía una cuenta bancaria con ellos. Cacho se comunicó con la organización Asistencia Legal Rural de California, la encargada de distribuir los fondos, sin embargo, no le respondieron.