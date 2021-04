"No le pusieron la vacuna porque no tenía seguro médico": Algunas personas denuncian que les niegan la vacuna contra el coronavirus.

SACRAMENTO, California.- Existen varias formas de obtener la vacuna contra el coronavirus. Lo primero: estar seguro que pertenece a algún grupo de elegibilidad. puede hacer una cita en https://myturn.ca.gov/ o esperar y sumarse en la linea de un centro de vacunación para que le den las dosis de personas que no llegan a su cita. recientes en Univision 19 hemos reportado casos en los cuales se les ha negado la vacuna nos hacen preguntarlos el ¿Por qué? pregunté a salud pública de California sobre si una persona debe presentar su númer ITIN y explicaron por corrreo electronico: "No necesitan presentar el número ITIN, ni el número de seguro social". Pero si en algun lugar le piden estos requisitos y se le niegan vacuna, las autoridades recomiendan ir a otros sitios de vacunación.

"Si usted no tiene seguro médico por eso le piden el seguro social porque ahí es como sabemos quien lo puede pagar ya sea seguro médico o medical pero en cualquier caso no tendrían que negarle la vacuna" dijo Melara.

De hecho, una residente de Sacramento, aseguró que llegaron a ofrecer las vacunas incluso a su lugar de trabajo: un restaurante, ella no tiene seguro social y aún asi se la puso "facilícimo, no me pidieron más que el nombre". explicó.

Menos suerte tuvo otra residente de Sacramento quien si se vacuno pero su madre no porque no tiene seguro médico

"Creo que es injusto porque se supone que la vacuna es para todos y a mi mamá la pusieron en lista de espera por no tener seguro" lamentó.

Si las vacunas son gratis y toda persona elegible tiene derecho a una o dos dosis ¿Por qué entonces algunas miembros de la comunidad latina en algunos centros de vacunación, no la pueden recibir? Esta una pregunta para la que aún no enocntrarmos una respuesta concreta de parte de las autoridades.