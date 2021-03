"No es estafa, es corrupción" Denuncian presunta venta de citas en Consulados de México.

SACRAMENTO, California.- Sofia Brisio, residente de lathrop quiere renovar su pasaporte desde noviembre pero no ha podido hacerlo, ella denuncia que algunas personas desconocidas le han ofrecido a través de redes sociales, hacer la cita en el consulado por ella y sin esperar mucho tiempo “Cuando me dijo que tenía que pagar $50 dólares, yo dije esto no esta bien” y agregó "No creo que esto sea estafa, creo que esto es corrupción"



En busca de respuestas Unvision 19 contactó a la consul general de México en Sacramento Liliana Ferrer quien se desligó de este tipo de prácticas, y llamó a los ciudadanos Mexicanos a no caer en el anzuelo. "Las citas a través de mexitel son gratis y basta con entrar al portal para saber que no hay cobro alguno" dijo la consul Ferrer.

En busca de más respuestas,Univision 19 fue más allá en este investigación, contactamos por medio de whatssapp, con las personas que aparentemente están vendiendo las citas, El número telefónico tienen el código de área 52 de México.

Una persona contestó de inmediado y confirmó lo que dijo sofia, ellos cobran $50 dólares por cita con la garantía que será más rápido que hacerlo por usted mismo.

Ante la pregunta ¿Por qué cobran si hacer una cita es gratis?.

Y respondio: “Claro que es gratis, si cada uno se la agenda, yo cobro por el tiempo que invierto en hacer ese trabajo.

A partir de ese momento su estado en whatsapp apareció como desconoctado y ya no continuó con la conversación. Sofia asegura que cuando a ella le ofrecieron el servicio le explicaron que tenían personas conocidas trabajando en los consulados de México en Estados Unidos quienes ayudan con la programación de las citas, Al cuestionar a la consul sobre si existe indicios que empleados estarían otorgnado citas de manera arbitraria ella negó rotundamente diciendo: "eso es falso".

Aclarado el punto que las citas no se deben vender bajo ninguna circuntancia, un equipo de Univision 19 visitó el consulado de México en Sacramento, aqui habían distintos escenarios, un centro de vacunación, gente esperando por su cita para trámite y hasta la entreda principal vandalizada, ventanas rotas y la puerta principal forzada.

Marta Sosa esperaba su pasaporte luego de un mes de intentar. "Está cerrado no contestan los telefonos, no hayamos como explicó. agregando que logró una cita gracias aun amigo quien se habría comunicado con el consulado para explicar que el caso de Sosa era urgente. Sosa finalmente obtuvo su pasarpote. "Gracias a Dios, por fin" exclamó. con su pasaporte en mano.

Cargando Video... La odisea de sacar cita en el Consulado de México

Pero en este proceso de retrasos, no todos tienen la suerte de tener un amigo que los ayude y haga ver al consulado la urgencia de su trámite, Menos suerte ha tenido Carolina serrano ."Desde junio he estado llame, llame y llame" nueve meses de espera para renovar un pasaporte.

"La pandemia ha afectado No solo el consulado en todo lugares, hemos tenido que reducir el número de citas" dijo la consul Ferrer al ser cuestionada por las constantes denuncias de retrasos en citas.

Univision 19 preguntó nuevamente a la consul por mensaje de texto sobre si tienen una pista de los motivos que hay detrás del acto de vandalismo en las oficinas del consulado pero aún no obtenemos una respuesta.

Quienes si opinaron fueron las quienes estaban en el lugar. "No hay que descartar la posibilidad que la gente se enoja o se molesta" dijo Serrano.

"He escuchado que en otros Estados han protestas por esta situación" dijo Sofia Brisio.

Mientras se inicia la reparación de estos daños, muchos continuan llamando, esperando por sus citas una nube de dudas le hacen sombra al sol.

