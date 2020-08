"Mi hija se contagió de Coronavirus pero no tenemos seguro médico": familia indocumentada vive la pandemia sin ningún tipo de ayuda.

MERCED, California.- La familia López de Merced está enfrentando la pandemia de una manera vulnerable ya que no tienen seguro médico y no han recibido la ayuda del estado para las familias indocumentadas.

" Mi esposo, mi hija y yo no tenemos cobertura médica, nada más los dos pequeños, si es preocupante no saber agarrar la ayuda cuando nos sabes como agarrarla". explicó Ana López.