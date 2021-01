"La vida no la tenemos comprada": La importancia de hacer un testamento en tiempos de pandemia.

SACRAMENTO, California.- La madre de Oswaldo Ramos murió por coronavirus en diciembre de 2020, ella no dejó un testamento. "No dejó testamento material pero nos dejó el amor, la enseñanza de un cuidado ejemplar" dijo Ramos a Univision 19.



“Maria” quien prefirió no revelar su apellido, tomó la decisión de estar preparada, ya que la muerte en medio de la pandemia, aunque es difícil admitirlo, es una posibilidad.

" La pandemia en este momento es algo preocupante, la vida no la tenemos comprada, si nos da el virus no sabemos si vamos a sobrepasar la enfermedad o no, quiero que mis hijos no tengan problemas si me pasa algo a mi o a mi esposo" dijo.