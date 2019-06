Estos son los centros comunitarios donde te puedes refrescar durante los meses de verano

A pesar de las altas temperaturas, no se han abierto en Sacramento los centros para refrescarse debido a que los criterios necesarios no se han alcanzado. Sin embargo, existen algunos lugares, como bibliotecas y centros comunitarios, donde aquellos residentes que no cuentan con servicio de aire acondicionado o que desean ahorrar energía en sus hogares pueden acudir para refugiarse del calor.