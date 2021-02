"El sospechoso tiene 13 años" Un taquero de Modesto murió en un tiroteo.

La Policía de Modesto confirmó el asesinato y a cuenta gotas brinda infomación de lo ocurrido y no es para menos el hermetismo porque el asesinato de Rafael involucra como pricipal sospechoso a un menor de 13 años, quien no solo habría disparado a sangre fria y dejado a su víctima moribunda dentro de su "taco Truck" o lonchera, se fue de la escena caminando. Fue horas después a las 12: 30 am del miércoles cuando oficiales lo arrestaron en una parada de tráfico y este día guarda prisión en una un centro juvenil.