Este es el equipo de 9 expertos que ayudará a revisar la respuesta al tiroteo en Uvalde

"Por supuesto que no fue la decisión correcta. Fue la decisión equivocada", reconoció McCraw. Familiares de los niños contaron a los días siguientes de la masacre cómo les pidieron a los agentes de policía que irrumpieran en el luar, pero que estos no ingresaron y tampoco los dejaron entrar por sus hijos. En algunos videos publicados en redes sociales se escucha decir a los padres que los niños no tenían como defenderse.