¡Cuidado! La sequía y el calor traen más serpientes de cascabel a California. Conoce que hacer si vez una

- No salir de los caminos marcados

- Usar pantalones y tenis; nunca vaya con sandalias

- No caminar solo

- Mantenerse alejado de serpientes en el camino

- Evite la hierba alta y la maleza pesada donde las serpientes pueden esconderse durante el día

- No pises ni pongas las manos donde no puedas ver.

- Utiliza botas o zapatos gruesos y pantalones largos.