“A lo mejor tenían dosis sobrantes" Un residente de Modesto recibió la vacuna Pfizer sin cumplir con la edad de 65 años.

Este hombre tiene 59 años de edad, recibió la llamada de un familiar para ir a una clínica de Modesto, fue y se sumó a la línea de espera y en una hora tenía la primer dosis de la vacuna contra el coronavirus sin tener cita ni la edad requerida, Pero hasta la fecha California no ha entrado a la fase de vacunación de personas menos de un 65 años. "La fase 1 c es para personas mayores de 50 años o riesgo médico pero eso aún no es posible" explicó Juan vergara, Médico hospital suttle.



En busca de respuestas Univision 19 se comunicó con la clínica, pero un portavoz explicó que no tenían ningún comentario al respecto.

La esposa de nuestra informante también se puso la vacuna "Mi esposa tiene 55 años, no había hecho cita tampoco, a ella si le pidieron su ID porque no se ve más joven" afirmó mientras sonríe.

Un portavoz de Salud Pública del Condado Stanislaus asegura que esto no es permitido."Si esto está pasando con otro proveedor médico, las personas pueden reportarlo a nuestro condado" afirmó Analisa Zamora, Portavoz del departamento de salud del Condado Stanslaus.

Para reportar puede visitar la página de salud pública del condado stanislaus o llamar al número: (209) 558-7535