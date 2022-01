Se activa la ley PROMESA para resolver la quiebra de Puerto Rico

Según funcionarios de la Junta, el plan reducirá la deuda de Puerto Rico en un 80 por ciento y le ahorrará a la isla más de $50 mil millones en pagos de deuda. Según un informe de The Wall Street Journal, inversionistas clave como Black Rock Financial Management Inc. y Silver Point Capital LP apoyaron el plan. Antes de la bancarrota y los huracanes que desestabilizaron aún más la economía de Puerto Rico, el acuerdo con los inversionistas era valuar la deuda en 21 centavos por dólar. El valor de referencia de esos bonos subió desde entonces a alrededor de 90 centavos por dólar, según el Journal.