Paramédico denuncia irregularidades en el manejo de casos de coronavirus en Puerto Rico

La paramédico que no fue identificada dijo en entrevista por WKAQ 580 que llegó con un paciente hasta el Hospital San Pablo en Bayamón y un doctor le dijo que no podía aceptar a la persona por que le iba infectar el hospital.

Al llegar al hospital, “me indican que pasara al paciente, no sabían si lo iban a meter a aislamiento o no porque ellos no tienen espacio”, sostuvo al momento en que le dijeron que no podía seguir transportando pacientes a ese hospital.