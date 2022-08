“Pretenden hacernos creer que unos supuestos huevos justifican el uso de armas químicas y apaleamientos”: Mariana Nogales

La legisladora, testigo de lo ocurrido hasta pasada la medianoche, afirmó que no hubo razón que justificara las agresivas e inadmisibles acciones de unidades de la Policía fuertemente armadas y con equipo protector de pies a cabeza contra manifestantes y ciudadanos que no estaban armados, no tenían protección y no esperaban tal ataque en una manifestación pacífica.