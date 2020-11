Estudiante le responde a maestra que hizo video viral sobre la educación a distancia en Puerto Rico

“Esta generación tiene ganas de aprender y superarse, sin embargo estamos en un sistema que no nosenseña nada. Un sistema de botella”, dijo el estudiante en su publicación de Facebook.

Esta generación tiene ganas de aprender y superarse, sin embargo estamos en un sistema que no nos enseña nada. Un...

Aunque no coincide con el argumento de la maestra, el estudiante sostuvo que la culpa deldesinterés de algunos estudiantes recae en el sistema y no en los estudiantes ni en los maestros.

“Aquí la culpa no es de los estudiantes, ni de los maestros, ni de los directores... aquí la culpa es de unsistema que sencillamente NO funciona, y lo único que ha hecho es drenar a todos los que hacen partede el. Aquí la culpa la tienen los que están arriba, los que tienen sus puestos por palas políticas y no porsu buen desempeño”, dijo en el escrito que acompaña al video en las redes sociales.