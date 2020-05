Pocas mujeres buscan ocupar puestos principales en el gobierno de Puerto Rico

“Esto responde al mismo sistema patriarcal, el mismo sistema capitalista. Ese discurso que muchas veces es silencioso y no se demuestra, pero sí lo vemos con gestos, poniéndole el pie a una mujer para que tropiece. Una de las cosas que hay que erradicar es ese discurso”, afirmó al medio noticioso, Bianca Medina, profesora de historia de la Universidad de Puerto Rico.

“A pesar de que vemos congresistas que son mujeres, en este momento Estados Unidos no tiene la mentalidad para esto. Todavía vemos una mentalidad machista. Para que las mujeres puedan romper ese techo de cristal, es muy difícil”, sostuvo la profesora.

“Esto no se trata de respaldar mujeres exclusivamente por el género porque si lo hacemos de esa manera, se podría justificar que los varones respalden solo a los hombres. Esto se trata de permitir que cada candidato presente lo que propone. Yo he fomentado que más mujeres participen en la política pero esto no puede ser exclusivamente votar por alguien por su género”, agregó González.