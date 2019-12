RBG viene a la ciudad y será exaltada al salón de la fama del Museo Nacional de Historia Judía Americana

FILADELFIA, PA - El Museo Nacional de Historia Judía Americana incluirá a la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, a su galería Only in America en Filadelfia.

La inducción coincide con la exposición especial actual del museo Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg, que se exhibirá hasta el 12 de enero de 2020.