Destilería local entrega 825 galones de desinfectante a trabajadores de primera línea contra el coronavirus

Los miembros del Departamento de Servicios de Emergencia del condado aceptaron la donación de la empresa local Eight Oaks Farm Distillery.

" Si me hubieras dicho hace unos meses que el condado de Chester recibiría una entrega de una destilería regional, nunca lo habría creído", dijo la presidenta de los comisionados del condado de Chester, Marian Moskowitz. "Pero estamos muy agradecidos, no solo por esta entrega de desinfectante de manos, sino también por la creatividad y la buena intención de la gente de Eight Oaks que vino con la entrega".