Alcalde Kenney acepta renuncia de su director general, Brian Abernathy

"Agradezco a Brian por su servicio a la ciudad de Filadelfia", dijo Kenney en un comunicado de prensa . "He trabajado en estrecha colaboración con muchos servidores públicos a lo largo de mi carrera y pocos coinciden con el nivel de integridad y compromiso de Brian para mejorar nuestra ciudad. Particularmente le agradezco su dedicación incansable mientras maneja múltiples crisis sin precedentes en los últimos cuatro meses. Extrañaré su consejo y liderazgo medido, y le deseo lo mejor en todas sus actividades futuras ", se lee en la declaración emitida por la oficina del alcalde.

Durante una audiencia de presupuesto el mes pasado, Abernathy dijo que había confiado en las tácticas y preparación policial de la ciudad, y agregó: "Me sorprendió lo desconectado que estaba realmente y cómo subestimé la ira, la ira y la frustración de las personas que me contrataron".

En su carta de renuncia, Abernathy dijo: " Nuestra ciudad ha resistido dificultades tremendas en los últimos meses. En un corto período de tiempo, nos hemos enfrentado a una pandemia, la peor crisis económica en un siglo y un importante pero difícil malestar civil". Al mismo tiempo, hemos visto un empeoramiento de la crisis de opioides, la falta generalizada de personas sin hogar y un aumento en la tasa de homicidios. Durante estos meses, ha habido demasiadas noches y fines de semana donde mis hijas se han preguntado dónde estaba, y yo también me he colocado. muchas cargas sobre los hombros de mi esposa. Amo mi trabajo y mi ciudad y he hecho estos sacrificios voluntariamente, pero 2020 ha afectado a mi familia, a mi mente, a mi cuerpo y a mi alma ".