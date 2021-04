Ya no será obligatoria la cuarentena para los viajeros internacionales que visiten Nueva York

"Se recomienda a todos los viajeros internacionales no vacunados que no se hayan recuperado del COVID-19 en los últimos tres meses que se hagan la prueba 3-5 días después de su llegada a Nueva York, que consideren la cuarentena no obligatoria (7 días si se hace la prueba el día 3-5, si no, 10 días), y que eviten el contacto con personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad grave durante 14 días, independientemente del resultado de la prueba", dice la guía de viaje actualizada del estado.