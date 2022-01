1 herido en tiroteo en las inmediaciones del Hospital Jacobi, 2 hombres armados huyen

Noticia en desarrollo.



NYPD informa de un tiroteo el martes alrededor de las 12:40 p.m., en las inmediaciones del Jacob Hospital del Bronx, un hombre de 35 años resultó herido de bala.



Según informes preliminares, en lo que se cree fue un tiroteo premeditado, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una herida de bala en el brazo y actualmente está siendo atendido por personal médico. Su condición no es grave.



Los sospechosos, dos hombres armados huyeron de la escena.



No se han realizado arrestos y la investigación está activa y en curso.