Un camino hacia el sueño americano.

Mirando al pasado es difícil creer lo lejos que he llegado. Yo era solo una niña en el Bronx que no alcanzaba ni a suponer que las mujeres pudiesen trabajar en la construcción, o que alguna vez yo misma pudiese construir un futuro estable para mis hijos. Ahora soy delegada sindical certificada, delegada del Local 157 y vicepresidenta del Comité de Mujeres del Sindicato. Incluso he podido ayudar a mis hijos a pagar la universidad, financiar sus propios hogares y convertirme en dueña de mi propia vivienda.