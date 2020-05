Ser madre en medio del coronavirus: esta maestra hispana cuida al bebé de una mujer que se recupera del covid-19

"La mamá me llamó por teléfono antes de ser entubada, antes de entrar en el respirador, cuando ya no podía casi respirar. Ella me llamó y me pidió: 'Por favor, Ms. Lira, ayúdeme", contó Luciana en entrevista con Univision. Luego pidió hablar con Marvin, el padre del bebé, y después de que le contara la situación, "nos volvimos familia".