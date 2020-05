Reportan leve incremento de las muertes por coronavirus en NY, el número sigue siendo "aterradoramente alto"

Queens, NUEVA YORK. -- Esta vez desde una instalación de mantenimiento de NYC Transit en Corona, Queens , el gobernador Andrew Cuomo reportó que los casos de coronavirus y hospitalizaciones continúan bajando en el estado, lo que es un buen indicador. Sin embargo, aseveró que el número de muertes sigue siendo "aterradoramente alto", y que "todavía no bajan al nivel que queremos".

Resultados preliminares pruebas de anticuerpos

Distribución de 7 millones de máscaras de tela

Limpieza profunda en transporte público

Información de utilidad sobre el coronavirus:

▪ Si perteneces a un grupo vulnerable de salud, por favor quédate en casa. ▪ Si has viajado fuera del país, por favor llama al 3-1-1 para encontrar información sobre la necesidad de una cuarentena voluntaria. ▪ Llama al 3-1-1 si tienes síntomas del covid-19, tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar y otros problemas relacionados con la respiración. ▪ Miembros de la comunidad con necesidades urgentes o síntomas del covid-19 en Nueva York, pueden llamar al 1-888-364-3065 para encontrar información y guía telefónica. ▪ Si eres una persona de más de 65 años y necesitas asistencia sobre preguntas y recursos especiales contacta por favor al 1-888-364-3065. ▪ Más información sobre las pruebas aquí. ▪ Más información publicada por Univision sobre el covid-19 está disponible aquí.

Mayo 1

No obstante, la decisión acerca de si regresar o no a la normalidad en las escuelas en septiembre aún no se ha decidido. "El otoño está muy lejos", dijo Cuomo, y aseguró que la palabra final se dirá a finales de mayo.