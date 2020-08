NYC impondrá puntos de control para hacer cumplir la orden de cuarentena por coronavirus

"La ciudad de Nueva York mantiene la línea contra el covid-19, y los neoyorquinos han mostrado una tremenda disciplina", dijo el alcalde Bill de Blasio. "No vamos a dejar que nuestro duro trabajo se pierda y seguiremos haciendo todo lo posible para mantener a los neoyorquinos seguros y saludables".

Los trabajadores no esenciales sujetos a la cuarentena de viaje del estado deben:

- Permanecer en su residencia o en una habitación de hotel, saliendo únicamente para consultas o tratamientos médicos esenciales o para obtener alimentos y otros bienes esenciales cuando la entrega de alimentos u otros bienes esenciales a su residencia u hotel no sea factible;

- No invitar ni permitir que entren huéspedes, salvo los cuidadores, en su residencia o habitación de hotel en cuarentena; y

- Autocontrol de los síntomas de covid-19 y buscar el consejo médico apropiado o pruebas si surgen los síntomas.