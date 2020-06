NYC dispondrá de $500,000 para ayudar a los negocios en El Bronx afectados por los saqueos

"Los neoyorquinos, los inmigrantes, las personas que creen en ayudar a los demás, trabajarán con nosotros para ayudar a los dueños de negocios a recuperarse. Me he reunido con esos dueños de negocios, no van a ninguna parte. Creen en el Bronx". La creencia en la ciudad de Nueva York. Volverán", dijo De Blasio.