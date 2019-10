Neoyorquinos: el período de inscripciones abiertas empieza ¡más rápido de lo que imaginas!

Para las coberturas que comienzan el 1 de enero del 2020, los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre del 2019. Cuándo puedas inscribirte depende del programa para el que seas elegible, según tu edad, ingresos y otros factores. La inscripción está abierta todo el año si eres elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Plan Esencial.

El NY State of Health espera renovar coberturas de más de 500 mil hogares, e inscribir a más personas para nuevas coberturas durante el Período de la Inscripción Abierta. Los hogares comenzarán a recibir sus avisos de renovación para el 2020 a finales de este mes y pueden comenzar a renovar sus coberturas desde el 16 de noviembre del 2019. Estos avisos incluirán información acerca de cómo seleccionar un plan distinto, si es que corresponde. Se recomienda a los consumidores que vayan a renovar sus coberturas, que actualicen su perfil con cualquier cambio en los ingresos, dirección física o tamaño de la familia, antes de que comience el periodo de inscripciones.

El NY State of Health está aquí para ayudarte a encontrar un plan de salud asequible y de calidad, que cubra tus necesidades y se acomode a tu presupuesto. A todos se les ofrece ayuda personalizada y gratuita en el NY State of Health, sin importar si es reuniéndose en persona o por teléfono. Esta ayuda guía durante el proceso que determina cuál es el mejor plan para cada quien y la asistencia financiera para aquellos que son elegibles. En el NY State of Health puedes recibir asistencia financiera basada en tus ingresos y así reducir el costo de tu cobertura.