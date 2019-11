Neoyorquinos: ¡el periodo de inscripción está abierto desde ahora y hasta enero 31 de 2020!

El periodo de inscripciones abiertas a través del NY State of Health, el Mercado oficial de seguros, comenzó el 1 de noviembre de 2019 y finalizará el 31 de enero de 2020. Durante este tiempo todos podrán inscribirse y reunirse con el NY State of Health para obtener más información sobre sus opciones. Para las coberturas que comienzan el día 1 de enero de 2020, los consumidores deberán inscribirse antes del 15 de diciembre de 2019. El tiempo en el que puedan inscribirse depende del programa para el que sean elegibles, teniendo en cuenta la edad, ingresos y otras circunstancias. La inscripción está abierta todo el año si la persona es elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Essential Plan.