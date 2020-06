Nueva York se une en vigilia y marcha una vez más para despedir a George Floyd

Terrence Floyd, hermano de George Floyd, había anunciado el servicio conmemorativo el martes en este vecindario, hogar de Terrence. "Estoy orgulloso de las protestas, pero no de la destrucción", dijo, agradeciendo a todos por el apoyo y cariño a George, y añadió: "El poder para la gente. No sólo a mi gente. No sólo a tu gente. Estoy hablando de poder para la gente... para todos nosotros".

A la vigilia, donde podían leerse carteles y gritos de "I can't breath" (No puedo respirar), "Black lives matter" (Las vidas negras importan), o "No justice, no peace" (Sin justicia no hay paz), asistieron también el alcalde Bill de Blasio --quien recibió algunos abucheos al subir al podio-- y su esposa Chirlane McCray, la Fiscal General de Nueva York Leticia James, el defensor del pueblo Juamnee Williams, el presidente del distrito de Brooklyn Eric Adams, y el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer.