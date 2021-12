Dónde quemar calorías en invierno en Nueva York

La nieve convierte al Central Park en el pulmón blanco de la ciudad: no solo no impide visitarlo, sino que lo embellece. Si tienes niños -y siempre que se hayan acumulado seis pulgadas de nieve- podrás llevarlos con tu propio trineo de plástico a deslizarse en éxtasis por las leves pendientes Pilgrim y Cedar (se entra por 72nd St. y Fifth Ave.). Nota, eso si, que debido al covid-19, el parque cierra algunas zonas y es bueno confirmar antes de ir (Tel. 212-771-7200). De todas maneras en Nueva York otros lugares muy populares para hacer sledding, entre ellos están: B ronx Park, Prospect Park, Sunset Park y Astoria Park.