¡Prepárate para las inscripciones abiertas en Nueva York!

El NY State of Health ofrece planes con costos y primas bajas. Todos los planes de salud brindan atención preventiva gratuita, como visitas rutinarias al consultorio y evaluaciones recomendadas. Los planes ofrecidos a través del “Marketplace” cubren las visitas al médico; hospitalizaciones; cuidados de emergencia; cuidados de maternidad y al recién nacido; servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias; medicamentos con receta; servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación; exámenes de laboratorio; servicios preventivos y de bienestar, manejo de enfermedades crónicas y odontología y visión pediátrica.

El NY State of Health está aquí para ayudarte a encontrar el plan de salud adecuado para ti y que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades individuales. Los Asistentes de Inscripción Certificados están disponibles para ofrecer ayuda gratuita y en persona y para guiarte a través del proceso de inscripción y determinar tu elegibilidad para recibir asistencia financiera que podría ayudar a pagar tu plan. Ellos están disponibles en comunidades de todo el estado y trabajan en horarios flexibles, ofreciendo asistencia en varios idiomas. El NY State of Health proporciona ayuda para la inscripción en persona o por teléfono de forma gratuita para todos, y toda la información es confidencial. ¡El NY State of Health está aquí para ti!