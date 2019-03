Lo que debes saber hoy, miércoles 6 de marzo

20°

Proponen que Nueva York tome el control del transporte público y diga adiós a la MTA

En su reporte sobre el estado de la ciudad, ayer el presidente del concejo municipal, Corey Johnson sugirió crear la: "Big Apple Transit", que sería manejada por una junta de usuarios. La supervisión estaría a cargo del concejo neoyorquino, con un auditor independiente y pasaría a ser responsabilidad del alcalde. Además, advirtió que si en Albany no aprueban las tarifas de congestión, el concejo tiene la autoridad para hacerlo.

No irá a la cárcel el conductor que atropelló mortalmente a DJ Jinx Paul

Kevin Ozorio, el principal señalado de atropellar al famoso locutor de radio DJ Jinx Paul, se declaró culpable de el cargo máximo este lunes. Llegó a un acuerdo con el juez que le permitirá evitar la cárcel. En vez, solo verá 5 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Ozorio también fue acusado inicialmente de manipular evidencia, más no se declaró culpable de ese cargo. Su sentencia está fijada para el 1 de mayo.

Es probable que NJ Transit no vea un aumento en tarifas del pasaje

El Gob. Murphy dice que no habrá aumento de tarifas para los pasajeros de NJ Transit, siempre y cuando la legislatura apruebe su plan de presupuesto para el año fiscal 2020. El pasado mes de junio, Murphy planteó la posibilidad de un aumento de las tarifas cuando no se llegó a un acuerdo con la legislatura sobre el presupuesto para el año fiscal 2019. Pero al final, las tarifas se mantuvieron estables.

Organizaciones en el estado de Nueva York exigen los fondos para realizar el censo del 2020

Cientos de personas de varias organizaciones llegaron a la capital de Nueva York para exigir que sean aprobados los 40 millones de dólares necesarios para el censo del 2020. Aseguran que sin los fondos necesarios no podrían ser contados todos los residentes del estado , que es uno de los que más habitantes ha perdido en los últimos años. De no ser contados el total de residentes de Nueva York o de no obtener el número de habitantes requerido, el estado podría perder hasta dos puestos en congreso.