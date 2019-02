Lo que debes saber hoy, lunes 18 de febrero

36°

Propietarios de bodegas en Nueva York buscan vender marihuana recreacional

Fernando Mateo, de United Bodegas of America, dijo en una conferencia de prensa en Mott Haven, que las ganancias de la marihuana legal, no debería ser para los negocios operados por blancos, ni debería irse a las corporaciones, si no a los sectores marginados, ya que estos se han visto más perjudicados por su criminalización.