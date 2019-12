¡Las inscripciones abiertas a través del NY State of Health están aquí!

En el NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud y líder a nivel nacional en inscripción de personas en coberturas de salud de calidad y asequibles, ha comenzado su séptimo período anual de inscripciones abiertas para los neoyorquinos que desean una cobertura de seguro de salud de calidad y bajo costo en 2020. El período de inscripción a través de NY State of Health comenzó el 1 de noviembre de 2019, y continuará hasta el 31 de enero de 2020. Para las coberturas que empiezan el 1 de enero de 2020, los clientes deben inscribirse antes del 15 de diciembre de 2019.

Nueva York es uno de los únicos tres estados en todo el país que una disminución en la población no asegurada durante 2018. La cantidad de personas sin seguro en Nueva York se ha reducido en 1.2 millones desde el año 2010, contando un millón desde que se inauguró el Marketplace (Mercado) del NY State of Health en 2013. Más de 4.8 millones de personas ya están inscritas en coberturas con el NY State of Health.