Quién era Gustavo Arnal, el ejecutivo hispano de Bed, Bath & Beyond que murió al saltar de un rascacielos de NYC

Sin embargo, en los últimos años Arnal vivió momentos de gran presión debido al desplome financiero de Bed Bad & Beyond. Y, el 23 de agosto, enfrentó una demanda colectiva, junto a Ryan Cohen, no de los principales inversionistas de esa firma, y JPMorgan Chase & Co. JPM. En la demanda se les acusaba de fraude y de inflar artificialmente la cotización de las acciones de la compañía con informaciones falsas y engañosas.