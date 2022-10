Exginecólogo Robert A. Hadden abusó de 147 mujeres: ahora Universidad de Columbia pagará $165 millones por sus delitos

El acuerdo, aunque millonario, ha recibido críticas debido a que, como parte de este, Hadden se declaró culpable solamente de delito grave de acto sexual criminal en tercer grado y un delito menor de contacto forzoso. Además: la oficina del fiscal acordó no buscar tiempo en prisión y prometió no presentar nuevas acusaciones de abuso sexual en su contra y, en 20 años, su estatus de delincuente sexual terminará, de manera que su nombre no estaría más en una lista de delincuentes en línea.