El periodo de inscripciones abiertas está aquí

¿Necesitas cobertura de salud? El período de inscripciones abiertas en el NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud, ¡está aquí! esto significa que puedes inscribirte ya mismo en uno de los Planes de Salud Calificados para el año 2020. El período de inscripciones en Nueva York estará abierto hasta el 31 de enero de 2020. Este es el doble de tiempo de lo que da el Mercado Federal, brindando a los consumidores más tiempo para buscar la que sea su mejor cobertura para ellos mismos y sus familias. Para las coberturas que comienzan el 1ro de enero de 2020, los consumidores deben inscribirse antes del día 15 de diciembre de 2019. Cuándo puedes inscribirte, depende del programa para el que seas elegible, basado en tu edad, ingresos y otros factores. La inscripción está abierta todo el año si eres elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Plan Esencial.

El NY State of Health ofrece ayuda individual y personalizada para todos, ya sea encontrándose en persona, o por teléfono, para guiarlos durante el proceso de inscripción y determinar el mejor plan y asistencia financiera para los que sean elegibles. En el NY State of Health puedes recibir asistencia financiera basada en tus ingresos para reducir los costos de la cobertura. Los asistentes están disponibles en comunidades a lo largo de todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles. Toda la información es confidencial. El NY State of Health ofrece esta asistencia para las inscripciones en persona o por teléfono de forma gratuita.

Todas aquellas aseguradoras que ofrecieron Planes de Salud Calificados el año pasado, las ofrecerán nuevamente en el 2020. Los clientes tendrán de nuevo una amplia selección de opciones de aseguradoras que ofrecen el Plan Esencial en el 2020. El NY State of Health ofrece Planes de Salud Calificados en cuatro niveles de metal; platino, oro, plata y bronce. En el 2020 no habrá aumento de costos para casi ninguno de los inscritos en el Mercado, incluidos aquellos que están en Medicaid, Child Health Plus, el Essential Plan y los Planes de Salud Calificados que reciben ayudas fiscales. Los clientes que reciben esos créditos fiscales premium no verán ningún cambio, aunque sí podrían ver en algunos casos una pequeña disminución en el costo de la cobertura, comparado con el del 2019.