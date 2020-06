El cuidado de salud en NYC se amplía y cubre a todos los residentes, incluso a indocumentados

NYC Care ofrece atención médica de bajo costo y gratis a persona que no pueden pagar u obtener el seguro de salud, sin importar su estatus migratorio.

Información de utilidad sobre el coronavirus:

▪ Si perteneces a un grupo vulnerable de salud, por favor quédate en casa. ▪ Si has viajado fuera del país, por favor llama al 3-1-1 para encontrar información sobre la necesidad de una cuarentena voluntaria. ▪ Llama al 3-1-1 si tienes síntomas del covid-19, tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar y otros problemas relacionados con la respirción. ▪ Miembros de la comunidad con necesidades urgentes o síntomas del covid-19 en Nueva York, pueden llamar al 1-888-364-3065 para encontrar información y guía telefónica. ▪ Si eres una persona de más de 65 años y necesitas asistencia sobre preguntas y recursos especiales contacta por favor al 1-888-364-3065. ▪ Más información sobre las pruebas aquí. ▪ Más información publicada por Univision sobre el covid-19 está disponible aquí.

Junio 5

Aunque al aumento de los números no se le dio una causa posible, expertos han venido alertando al país entero que las manifestaciones que se han llevado a cabo por la muerte de George Floyd , pudieran poner en riego el avance de los estados sobre el coronavirus, y sumirlos en una segunda ola.

"No me gusta eso... es un movimiento significativo para un día -señaló el alcalde-. Vamos a vigilar de cerca eso".

No obstante, los nuevos pacientes continúan estando por debajo del umbral de 200 que estableció la ciudad para continuar con el proceso de reapertura.

Junio 4

"Los neoyorquinos, los inmigrantes, las personas que creen en ayudar a los demás, trabajarán con nosotros para ayudar a los dueños de negocios a recuperarse. Me he reunido con esos dueños de negocios, no van a ninguna parte. Creen en el Bronx". La creencia en la ciudad de Nueva York. Volverán", dijo De Blasio.