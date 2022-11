Tiktoker Alex Verhaeg muestra cómo vive en uno de los apartamentos más angostos de NYC

Esa mesa es el “alma” del apartamento, pues en ella no solo come, también trabaja y practica sus hobbies. Pero, para no caer en la monotonía, cambia el ángulo en el que se sienta en ella: si va a trabajar, se sienta del lado de la mesa que da a la ventana, si va a comer, entonces se sienta mirando hacia la cocina, y si va a editar videos para TikTok, entonces se coloca mirando hacia el televisor.