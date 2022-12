Emiliano Dibu Martínez, portero de la Selección de Fútbol de Argentina, se cambia de look con barbero de NYC

“Lo que pasó es que, cuando me lo propusieron, yo estaba trabajando con la Selección de Estados Unidos, y no sentí que era honesto trabajar para las dos selecciones. Pero, cuando Estados Unidos fue eliminado, yo estaba cenando con el entrenador y le conté lo que había pasado. Él me dijo: ¿estás loco? ¡Puedes trabajar con ellos! ¡Claro que sî!