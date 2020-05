Cuomo: la apertura de los estados debe “seguir los datos” del brote de coronavirus

“Para mí, digo que el costo de una vida humana no tiene precio. Nuestro plan de reapertura no tiene una compensación", agregó.

Cuomo, al igual que el alcalde Bill de Blasio , criticó los comentarios del presidente Donald Trump sobre que no estaba dispuesto a rescatar a los estados afectados por la crisis de coronavirus , especialmente aquellos gobernados por demócratas.

El presidente Trump dijo en una entrevista al diario New York Post que apoyaba la posición del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de no brindar ayuda federal a los gobiernos estatales azules, es decir, gobernados por demócratas.

“El gobierno federal no ha dado dinero en años a Nueva York”, dijo Cuomo.

Información de utilidad sobre el coronavirus:

▪ Si perteneces a un grupo vulnerable de salud, por favor quédate en casa. ▪ Si has viajado fuera del país, por favor llama al 3-1-1 para encontrar información sobre la necesidad de una cuarentena voluntaria. ▪ Llama al 3-1-1 si tienes síntomas del covid-19, tales como: fiebre, tos, dificultad para respirar y otros problemas relacionados con la respiración. ▪ Miembros de la comunidad con necesidades urgentes o síntomas del covid-19 en Nueva York, pueden llamar al 1-888-364-3065 para encontrar información y guía telefónica. ▪ Si eres una persona de más de 65 años y necesitas asistencia sobre preguntas y recursos especiales contacta por favor al 1-888-364-3065. ▪ Más información sobre las pruebas aquí. ▪ Más información publicada por Univision sobre el covid-19 está disponible aquí.

Mayo 4

Cuomo indicó las regiones podrán abrir sus negocios no esenciales a menos que registren menos de 15 nuevos casos de coronavirus y menos de cinco muertes. Nueva York cerró los negocios no escenciales y los centros educativos el 15 de marzo y el plan es iniciar un proceso gradual de apertura el 15 de mayo.

Mayo 3

El gobernador recalcó que los residentes deben seguir usando máscaras protectores para evitar la propagación del coronavirus. Dijo que las personas que no lo hacen, están "faltando al respeto" a los trabajadores de salud que arriesgan sus vidas por detener el virus.

Mayo 2

Esta vez desde una instalación de mantenimiento de NYC Transit en Corona, Queens , el gobernador Andrew Cuomo reportó que los casos de coronavirus y hospitalizaciones continúan bajando en el estado, lo que es un buen indicador. Sin embargo, aseveró que el número de muertes sigue siendo "aterradoramente alto", y que "todavía no bajan al nivel que queremos".

Resultados preliminares pruebas de anticuerpos

Distribución de 7 millones de máscaras de tela

Limpieza profunda en transporte público

Mayo 1

No obstante, la decisión acerca de si regresar o no a la normalidad en las escuelas en septiembre aún no se ha decidido. "El otoño está muy lejos", dijo Cuomo, y aseguró que la palabra final se dirá a finales de mayo.