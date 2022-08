Construyendo una Nueva York mejor para las generaciones futuras

Pensar en cómo fue la experiencia de mi mamá me dio el empujón que necesitaba para hacer un cambio en mi vida. Dejé la silla de la oficina y me puse un cinturón de herramientas, y comencé mi viaje para convertirme en una carpintera sindicalizada. Me uní a un programa de preaprendizaje llamado NEW: Non-Traditional Employment for Women (o Empleo No Tradicional Para Mujeres en español) porque quería contar con el apoyo de una comunidad sólida de mujeres. Como joven hispana, mi mamá me advirtió acerca de los desafíos que podría encarar a lo largo de mi carrera. Ahora tengo equidad salarial, igualdad de beneficios y oportunidades para ampliar mis habilidades y experiencia a través de la capacitación, gracias a que trabajo para el sindicato.