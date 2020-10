California es añadido a la lista de cuarentena de Nueva York por aumento de coronavirus

En total hay 41 estados en la lista actualizada de estados, y no se eliminó ninguno de los añadidos la semana pasada. Massachusetts también cumple con los requisitos del aviso de viaje, pero no estará sujeto a asesoramiento, al igual que los vecinos Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, ya que por la naturaleza interconectada de la región y el modo de transporte entre los estados, una cuarentena en estos estados no es prácticamente viable.